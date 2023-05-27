بايرن ميونيخ بطلا لألمانيا في سيناريو "هيتشكوكي"

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بشكل دراماتيكي بعد فوزه على مضيفه كولون 2-1 وتعادل بوروسيا دورتموند 2-2 مع ضيفه ماينز اليوم السبت في الجولة الـ34 والأخيرة من البوندسليغا.

وحصد بايرن اللقب بعد تفوقه بفارق الأهداف فقط على دورتموند بعد أن تساوى الفريقان في مجموع النقاط بإجمالي 71 نقطة لكل منهما.

وكان دورتموند يحتاج إلى الفوز على ماينز لكي يحصد لقب البوندسليغا للمرة الأولى منذ عام 2012، لكنه تعادل بشكل درامي، ليهدي بايرن ميونخ لقبه الـ11 على التوالي في الدوري المحلي والـ32 في مسمى البطولة الجديد (البوندسليغا) والـ33 في الدوري الألماني بشكل عام.

وأنهى الفريق البافاري الموسم في الصدارة برصيد 71 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على دورتموند الوصيف، ليتجنب الخروج خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي عقب تعرضه للإقصاء من دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.