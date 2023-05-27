قامت مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مؤخرا بتنصيب لجنة وزارية لتقييم الخسائر الناجمة عن الجفاف المسجل في بعض الولايات، حسب ما صرح به اليوم السبت بسكيكدة ميلود تريعة مستشار بديوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

وأوضح تريعة في كلمة ألقاها خلال لقاء جهوي خصص للاستماع لانشغالات فلاحي 14 ولاية بشرق البلاد احتضنه قصر الثقافة مالك شبل بعاصمة الولاية أن "الوزارة الوصية قد نصبت منذ أيام لجنة وزارية ستقوم بتقييم الوضع و إحصاء الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي لوحظ ببعض الولايات منذ نهاية شهر مارس المنصرم، بالإضافة إلى الوقوف على الخسائر الناجمة عن الفيضانات الأخيرة".

وأضاف بأن هذه اللجنة تتكون من ممثلي مختلف المديريات المركزية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و تعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الري و كذا القطاعات ذات الصلة بالفلاحة.

وأبرز المستشار بديوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أنه "تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل الوزارة الوصية منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي (2022-2023، على غرار تسهيل الحصول على رخص لحفر الآبار بدعم يصل إلى 50 بالمائة،حيث تم تسجيل كمعلومات أولية حفر 29 ألف بئرا، إضافة إلى تخصيص حصص مائية معتبرة لشعبتي البطاطس والطماطم الصناعية ببعض الولايات التي تتوفر على سدود، قبل أن يؤكد أنه "سيعمل على رفع كل انشغالات الفلاحين التي تم طرحها خلال هذا اللقاء الجهوي إلى المسؤول الأول عن القطاع".