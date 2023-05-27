بن ناصر يجيب على أسئلة معجبيه

أجاب اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، على عدد منأسئلة متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويتواجد صاحب الـ25 سنة في فترة نقاهة بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة في الركبة عقب الغصابة التي تعرض لها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الإنتر.

هكذا أجاب بن ناصر:

أسوأ ذكرى لك في كرة القدم؟

مقابلة الجزائر-الكاميرون

هل تشعر من خلال البنية التحتية أن ميلان نادٍ "خاص"؟

بالطبع

بخلاف الفوز بلقب الدوري، ما هي أفضل ذكرى لك في ميلان منذ وصولك في عام 2019؟

هدفي الأول في دوري أبطال أوروبا

ما هي الرياضة التي تفضل مشاهدتها إلى جانب كرة القدم؟

كرة السلة،التنس والألعاب الأولمبية

هل تعتقد أنك ستكون جاهزًا لكأس الأمم الإفريقية 2024؟

سنفعل كل شيء لنكون جاهزين

كيف هي حالتك النفسية؟

أفتقد أرضية الملعب لكني أبقى قويًا من الناحية الذهنية

ما رأيك في ياسين عدلي؟

موهبة

ماهي أفضل ذكرياتك مع النادي والمنتخب؟

كأس إفريقيا 2019 وبطولة إيطاليا 2022

من هو اللاعب الجزائري الذي تعتقد أنه سيكون له مستقبل كبير؟

فارس شعيبي

من هو المنافس الذي أثار إعجابك أكثر؟

المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي

كيف يمكن أن تصف نادي ميلان في كلمة؟

أسطوري

هل يوجد لاعب وسط ميدان (حالي أو سابق) يلهمك في أسلوب لعبه؟

اندرييس إنييستا

من هو أكثر لاعب تقني لعبت معه؟

مسعود أوزيل

لاعب معتزل كنت تود أن تلعب معه؟

زين الدين ويدان أو رونالدو البرازيلي

ما مدى أهمية الوقت الذي قضيته مع نادي "تور" الفرنسي في بقية مشاورك المهني؟

سمح لي باكتشاف عالم الاحتراف

تشكيلتك في مقابلة خماسية مع لاعبين لعبت معهم؟

الحارس مايغان- بن سبعيني – أليكسيس سانشيز – براهيمي – محرز

ما هي المنافسة التي كانت بالنسبة لك الأصعب على المستوى العالي (نادي ومنتخب)؟

دوري أبطال أوروبا