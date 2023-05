Saisie de plus d’un demi-million de comprimés psychotrope

Le Service Central de Lutte Contre le Trafic Illégal de Stupéfiants (SCLTS),a saisi plus d’un demi-million de comprimés psychotropes de marque Bregabalin.

le Service Central de Lutte Contre le Trafic Illégal de Stupéfiants (SCLTS), qui a agi sur la base d’informations faisant état d’un plan machiavélique de transfert d’une très grande quantité de produits psychotropes depuis le sud vers le nord du pays, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

C’est un énorme camion-citerne tracté par un semi-remorque qui a été utilisé pour transporter cette énorme quantité de drogue visant à inonder tout le nord de l’Algérie, à commencer par sa partie est la saisie en question a été effectuée en date du 19 de ce mois. Le camion a été suivi à la trace par les limiers de la DGSN, jusqu’à son interception à Ain Oulmene, dans la wilaya de Sétif, poursuit le communiqué.

Cette opération de qualité a permis la saisie de pas moins de 513.810 comprimés psychotropes de marque Bregabalin, de même que l’arrestation de 2 suspects, tous deux natifs de cette même wilaya.

Une enquête approfondie a permis de déterminer que cette cargaison de poison a transité par Ouargla pour atterrir à Sétif, voire à Alger, n’était la vigilance et le savoir-faire des éléments du SCLTS. La valeur vénale de cette impressionnante marchandise est estimée à plus de 40 milliards de centimes.

Les suspects ont été déférés devant pôle pénal spécialisé de la wilaya de Constantine pour association de malfaiteurs transnationale, importation et détention de produits psychotropes, blanchiment d’argent et atteinte à la sécurité nationale.