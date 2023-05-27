الحماية المدنية تحذر

نشط السبت الرائد بن محي الدين رابح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية

بالتنسيق ما بين مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان و مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية غليزان درس الجمعة بمسجد البشير الإبراهيمي ببلدية المطمر.

وجاء هذا، حسب بيان للحماية المدنية لفائدة المصلين حول الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بحوادث المرور، الغرق في السدود والمجمعات المائية ومختلف الحرائق.

وبذات الولاية تم تنظيم نصف يوم تحسيسي تمثل في مداخلة القاها الرائد بن محي الدين رابح لفائدة مستخدمي محافظة الغابات ومنتسبي الأمن الولائي لولاية غليزان.