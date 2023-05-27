شباب بلوزداد يلتحق بأولمبي الشلف في النهائي

حسم شباب بلوزداد بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي كأس الجزائر 2023 بعدما تجاوز نجم مقرة في نصف النهائي الذي أقيم بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، مساء اليوم السبت.

واكتفى النادي العاصمي بهدف وحيد سجله إسحاق بوصوف في الدقيقة السادسة بعد تمريرة متقنة من زميله إيوالا.

وسيواجه شباب بلوزداد في المقابلة النهائية نظيره أولمبي الشلف الذي تجاوز، أمس الجمعة، شبيبة الساورة (3-1) في نصف النهائي الأول بملعب ميلود هدفي في وهران.

وسيتم تحديد مكان وموعد المقابلة النهائية لاحقا، علما أن المنافسة عادت هذا الموسم بعد غياب دام ثلاث سنوات إثر انتشار جائحة "كورونا".

ويبقى هدف شباب بلوزداد تحقيق "الدوبلي" باعتباره يتصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن الوصيف وبلغ نهائي كأس الجمهورية.