العثور على طلاسم السحر والشعوذة بمقبرة قصرالبخاري

عثر اليوم عدد من مواطني بلدية قصر البخاري جنوب المدية بمقبرة بن علية على طلاسم وأشياء غريبة تستعمل في السحر تمّ دفنها بمحاذاة بعض القبور.

وتم اكتشاف هذه الطلاسم التي تستخدم في السحر، بعد شروع مجموعة من الشباب القصراوي اليوم بحملة لتنظيف اكبر واقدم مقبرة بالبلدية، حيث تم العثور على صور الأشخاص وحتى البسة لاشخاص تم استهدافهم بهذه الطلاسم ،التي دفعت الشباب المتطوع الى احضار دلاء بلاستيكية معبأة بالمياه تمت رقيتها ووضع ما تم العثور عليه داخلها لابطال مفعول السحر.

وقد تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي لم تم العثور عليه من طلاسم السحر ،واثارت الكثير من الاستياء والاستغراب، وصبت تعاليق رواد هذه الصفحات في وصف هذه الأعمال بالشنيعة التي تعد شركا بالله ، وضرورة تجند الجميع لمحاربة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع من خلال القيام بحملات تطهير المقابر بصفة مستمرة .

وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي عثور الشباب على لباس لزوجين داخل المقبرة ،فعلت فيهما طلاسم السحر فعلتها فكان الطلاق بينهما بعد مرور سنة واحدة على زواجهما، كان ضحيته طفل في عمر الزهور.

وتبقى هذه الظاهرة رغم كل حملات التحسيس والتوعية تنخر كيان محتمعنا وتهدد تماسك العائلات.