رئيسة الهلال الاحمر تزور منكوبي فيضانات تيبازة

أشرفت مساء السبت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي بزيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة ببلدية خميستي ولاية تيبازة.

وحسب بيان للهلال الأحمر، فقد وقفت حملاوي على حجم الخسائر التي تسببت فيها الأمطار وقدمت مرفوقة بحيداوي الدعم المادي والمعنوي للساكنة، حيث خصصت مجموعة من المساعدات تمثلت في أغطية ،أفرشة،كراسي متحركة، حفاضات الكبار والصغار و طرود غذائية.

كما أمرت، حسب ذات المصدر، بالتكفل بإيواء 25 عائلة فقدت منازلها بمراكز الهلال الأحمر ، ووضع مقرين تابعين للهيئة تحت تصرف مصالح ولاية تيبازة لايواء المنكوبين.