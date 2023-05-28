أمطار غزيرة على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات شمالية وداخلية .

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فان الأمطار ستميز كل من ولايات البويرة، تيزي وزو، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية و جيجل وتتراوح كميتها من 20 الى 40 وقد تتعدى 50 ملم بداية الى غاية السادسة مساء.

وأفادت ذات المصالح في نشرية خاصة باللون البرتقالي أن أمطارا قد تتعدي 50 ملم على ولايات عين الدفلى، الشلف، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيبازة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة و الجلفة ويستمر ذلك إلى غاية الثالثة مساء.

كما توقعت ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط. بالإضافة إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة و باتنة.