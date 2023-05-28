أمطار غزيرة على 27 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

وحسب نشرية جديدة لذات المصالح، فان الولايات المعنية هي كل من سكيكدة، عنابة والطارف وتتراوح كمية الأمطار المتوقعة مابين 20و40ملم وذلك من منتصف ليلة يوم الاثنين إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما أفادت ذات النشرية، بتساقط أمطار غزيرة على كل من ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق أهراس، خنشلة ،أم البواقي وباتنة وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة مابين 20و40ملم وذلك الى غاية مساء يوم غد الاثنين.

وتوقعت ذات المصالح، تساقط أمطار على كل من ولايات تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البـليـدة، عين الدفلى، المسيلة، المدية، الجلفة، البويرة، تيارت، تيسمسيلت، وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة مابين 30و50ملم الى غاية صباح يوم غد الاثنين .