تركيا: جولة الحسم لاختيار رئيس البلاد

فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الاتراك، صباح اليوم الأحد، في جولة ثانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث تحتدم المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته ومرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.

ويصوت الأتراك في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد ثالث على سدنة السلطة في تركيا.

وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 ماي، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 بالمائة المطلوبة لحسم الجولة الأولى في السباق الرئاسي. وكليجدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من 6 أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.

وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.