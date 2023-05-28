ديـﭬار: ما كنت أخشاه قد حدث

تعرض الدولي الجزائري، يوسف عطال مرة أخرى لإصابة خلال مباراة ناديه نيس أمام مونبولييه سهرة السبت بملعب " ستاد دو لاموسون"، وذلك لحساب الجولة الـ 37 من الدوري الفرنسي.

ودخل عطال كبديل في الدقيقة 46 من الشوط الأول لتعويض زميله المصاب ميلفين بار قبل أن يستبدل في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بسبب معاناته من آلام على مستوى الركبة.

وقال مدربه ديديه ديﭭار بعد اللقاء:" ما كنت أخشاه قد حدث لهذا أنا حزين".

وأضاف:" إنها إصابة عضلية، لقد عاد الأسبوع الماضي وقدم مباراة مهمة، لقد كان على قدم وساق وظهر بشكل جيد طيلة الأسبوع، لهذا كان علينا توخي الحذر بشأنه".

وختم :" تحدثت إليه وكان متفهما، لكن للأسف إصابة ميلفين حتمت علينا إدخاله في وقت مبكر".

يذكر أن عطال قد يضيّع المباراة الأخيرة لنيس أمام ليون، وهو الذي خضع لعلاج مكثف في وقت سابق بمركز أسبيتار القطري.