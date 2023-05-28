هذه الطرق مغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

سجلت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، غلقا لعديد الطرقات الوطنية و الولائية جراء الإضطرابات الجوية الأخيرة التي ميزها تساقط كثيف للأمطار.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، كشف الرائد سمير بوشحيط، رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، اليوم الأحد، عن غلق طرقات ببعض الولايات "بولاية ميلة الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتاجنانت بسبب ارتفاع منسوب المياه، "أما بولاية تلمسان فتم غلق الطريق الولائي رقم 103 أ.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط الأمطار على شكل ضخات مرفوقة أحيانا برعود وبرد في المناطق الشمالية.