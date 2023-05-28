السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات

أعلنت نقابة الأطباء في السودان عن إرتفاع عدد الضحايا من المدنيين جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 866 قتيلا. و ذكرت النقابة أن عدد الوفيات من المدنيين جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع إلى 866 قتيلا فيما تم تسجيل 3721 حالة إصابة.

من جانبه أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم محمد، أن 3 ولايات سودانية (هي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور) تعاني من أزمة في الخدمات الصحية. و أشار إلى أن 30 مستشفى بولاية الخرطوم تعجز عن تقديم الخدمات نتيجة وجود قوات الدعم السريع داخلها, بالإضافة إلى عدد من المستشفيات المركزية.

إلى ذلك، أفادت وكالات الإغاثة أن المواطنين الباقين في الخرطوم يعانون من انهيار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات. و في تغريدة له على "تويتر" قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه كان قد بدأ في تقديم مساعدات غذائية لمن هم في الخرطوم، لكن يلزم توفير السلامة والأمن وإمكانية الدخول إلى المناطق لزيادة الدعم لـ500 ألف شخص.

من جانبه دعا رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وقف فوري لإطلاق النار بين طرفي الصراع الدائر في السودان لتهيئة الظروف الملائمة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع. و قال فيليبو غراندي أن وكالات الإغاثة الإنسانية مستعدة الآن لتقديم المساعدة للشعب السوداني، لكن الحل الحقيقي يكمن في أيدي طرفي الصراع.