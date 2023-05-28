المدية: العثور على حيوان الضبع المخطط النادر ميتا

سارع أعوان مصالح الفرقة الغابية لإقليم الغابات ببلدية بني سليمان شرق ولاية المدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بدفن جثة حيوان الضبع المخطط النادر وفق المقاييس المعمول بها في هذا الشان، حتى يتم تفادي استعمال هذا الحيوان في أعمال السحر والشعوذة.

وفي بيان نشرته ذات المصالح أكدت انه على إثر اتصال هاتفي عن وجود حيوان نادر" الضبع المخطط " ميت على حافة الطريق البلدي المؤدي إلى أولاد بويحي بلدية بوسكن، على الفور انتقلت الفرقة الغابية التابعة لإقليم الغابات بني سليمان إلى عين المكان، وبحضور رئيس بلدية بوسكن والأعضاء المرافقين له و فرقة الدرك الوطني لبوسكن و البيطري، وبعد قيام البطيري بفحص دقيق للضبع الميت تم دفن ذلك الضبع فى حفرة عميقة.

وقد أثار البيان حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي اتفقت جلها أنه كان من الاجدر لمصالح الغابات عدم تبيان من خلال الصور مكان دفن هذا الحيوان حتى لا يقع بأيدي محترفي السحر والشعوذة الذين بامكانهم الوصول إلى مكان الدفن .