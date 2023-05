Plusieurs routes fermées en raison des pluies

La gendarmerie nationale a enregistré dimanche la fermeture de plusieurs routes nationales et départementale en raison des récents intempéries.

Dans une déclaration la chaine 1 de la radio nationale, le Commandant Samir Bouchehit, Directeur de la communication au Centre d'information et de coordination routière de le Gendarmerie nationale a indiqué dimanche que les routes étaient fermées dans certaines wilayas "la route nationale 05 à Mila au niveau de la liaison des communes de Chelghoum Laid et Tadjenant, et la route départementale A143 dans la wilaya de Tlemcen”.