رحيل كريم تيزويار مطرب الأغنية القبائلية

رحل اليوم كريم تيزويار مطرب الأغنية القبائلية عن عمر ناهز 60 سنة، حسب ما أعلنت عنه ابنته على صفحته الرسمية.

الفقيد من مواليد 2 مارس 1963 بسيدي محمد بالجزائر العاصمة و ترعرع في قرية تالة نتزارث بمدينة القصر ببجاية.

عانى الفقيد من مرض عضال أبعده عن الساحة الفنية منذ 2011 قبل أن يعود خلال حفل تكريمي لمساره الفني سنة 2018 بمدينة القصر، و هو ما شجعه على إصدار آخر البوم سنة 2022 و أغنية " الكوراج- الشجاعة " لمواجهة المرض. اشتهر كريم تيزويار باتقانه العزف عن آلة " الموندول" الذي أهله للالتحاق بفرقة " اقراو" رفقة بوجمعة سمعوني و تاكفاريناس سنة 1982 و القيام بجولة عبر المدن الفرنسية سنة 1985.

وانسحب من الفرقة بعد خلاف حول أداء أغنية من تأليفه و تلحينه، وأصدر أول البوم بعنوان " ايا قيطار- القيثارة " و تلتها أعمالا أخرى حققت شهرة كبيرة في المنطقة قبل اختفاءه عن الأنظار من 1994 لغاية 2002 و العودة بعمل جديد و ارغمه المرض على الانسحاب منذ 2011.