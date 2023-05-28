دلتا للطاقة السعودية تبحث فرص الاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاحد، وفدا عن المجمع السعودي " دلتا للطاقة"،برئاسة الرئيس المدير العام، بدر العيبان،حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأضاف البيان أن الطرفين بحثا فرص الأعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك ودلتا للطاقة "في مجال المحروقات، من المنبع إلى المصب، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين".

وأشاد الجانبان، بهذه المناسبة،"بالعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ولاسيما في قطاع الطاقة والمناجم"، يضيف البيان.

كما شدد وزير الطاقة والمناجم على "أهمية التعاون والشراكة التي تربط بين الشركات الجزائرية والسعودية"، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين.

وأشار عرقاب إلى "إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال البتروكيماويات وجميع الصناعات التحويلية البترولية والغازية، وكذا في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين". إضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين سوناطراك ودلتا للطاقة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة بالجزائر وخارج الجزائر، ولاسيما في إطار استراتيجية سوناطراك لاقتحام السوق الافريقية، حسب البيان.

من جهته، أعرب العيبان عن "الاهتمام الكبير" لدلتا للطاقة بالاستثمار في الجزائر وتحديد مشاريع ملموسة خاصة في مجال المحروقات، "ولاسيما في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين".