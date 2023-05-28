نهائي كأس الكاف.. الإتحاد يضرب موعدا مع التاريخ

حقق أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة فوزا ثمينا بدار السلام في ذهاب نهائي كأس "الكاف" ضد نادي يونغ أفريكانز التنزاني، ما يجعلهم في أحسن رواق لتحقيق أول لقب قاري في تاريخ النادي.

أدى رفاق أيمن محيوس لقاء بطوليا واجهوا فيه ناديا قويا، غير أنهم استطاعوا بفضل خطة تكتيكية محكمة وارادة قوية التحكم في اللقاء خاصة في الشوط الأول أين تمكنوا من كبح جماح لاعبي يونغ أفريكانز على أرضية ميدان صعبة بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت طيلة الشوط الأول.

وتمكنوا خلال المرحلة الأولى من افتتاح باب التسجيل عن طريق أيمن محيوس.

في الشوط الثاني تراجع نسق أبناء سوسطارة، غير أنهم ظلوا يقاتلون فوق أرضية الميدان، غير أنهم تلقوا هدفا كان يبدو قاتلا في الدقيقة 81 من اللقاء.

غير أنه لم يكن قاتلا فلحظات بعد ذلك أضاف اسلام مريلي الهدف الثاني معبدا الطريق مرة ثانية نحو تتويج تاريخي للاتحاد.

للإشارة لقاء العودة سيكون يوم 3 جوان المقبل بملعب 5 جويلية بالعاصمة.