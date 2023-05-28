تيبازة: استقبال كل العائلات المتضررة من الفيضانات داخل مراكز الإيواء المستحدثة

ترأس والي الولاية السيد أبو بكر الصّديق بوستة اليوم الأحد 28 ماي 2023، جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضعية العامة للبلديات المتضررة جرّاء التقلبات الجوية الأخيرة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، مديرة التعمير البناء و الهندسة المعمارية، مديرة السكن بالنيابة، رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.

وأسدى الوالي، و بعد الاستماع لعرض حول وضعية كل بلدية مقدم من قبل رؤساء الدوائر و البلديات، أسدى جملة من التعليمات، أهمها الشروع بدءا من اليوم في اسقبال جميع العائلات التي تضررت منازلها جراء السيول داخل مراكز الإيواء المستحدثة، التنسيق ما بين مديرية الحماية المدنية، مديرية النشاط الإجتماعي و التضامن و كذا المجلس الشعبي الولائي لتأمين العائلات بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة من خيم، أفرشة، أغطية و إطعام.

كما أكد ذات المسؤول على مواصلة مختلف اللجنات عمليات الإحصاء و جرد الأضرار التي ستمكن من التكفل العاجل بالمتضررين،و التسريع في عمليات تهيئة الطرقات المؤدية إلى بعض الأحياء المعزولة.

وفي سياق المتابعة الميدامية لمخلفات الفيضانات بالولاية قام والي تييازة، أبو بكر الصّديق بوستة اليوم بتفقد ظروف إيواء 32 عائلات متضررة من الفيضانات ببلدية بخميستي التي قام السلطات بنقلها الى مستودع لاحد المصانع وقاعة الرياضات أين نصبت لها الخيم ، حيث أكد الوالي على مواصلة بذل الجهود للتكفل بجميع العائلات المتضررة على مستوى البلديات المتضررة التابعة لدوائر بواسماعيل، فوكة والقليعة.

.وببلدية فوكة وقف الوالي أبو بكر الصّديق بوستة يقف على حجم الأضرار التي مست العديد من شبكات الصرف الصحي و المياه الصالحة للشرب، وذا بحضور المدير العام لشركة سيال

وكانت السلطات المحلية لبلدية خميستي قد نقلت العائلات المتضررة من الفيضانت بوادي خميستي الى الخيم التي نصبت على مستوى مستودع لأحد المصانع بوسط المدينة و قاعة الرياضات بالبلدية، حيث اقيمت 16 خيمة بالمستودع و 16 خيمة اخرى بقاعة الرياضات بصفة مستعجلة ، فيما تكفلت مصالح بلدية القليعة بايواء ثلاث عائلات منكوبة بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلها بحي 800 مسكن بمكتبة البلدية .

من جهتها، قامت مساء أمس السبت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي بزيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة ببلدية خميستي .

ووقفت حملاوي على حجم الخسائر التي تسببت فيها الأمطار وقدمت مرفوقة بحيداوي الدعم المادي والمعنوي للساكنة، حيث خصصت مجموعة من المساعدات تمثلت في أغطية ،أفرشة،كراسي متحركة، حفاضات الكبار والصغار و طرود غذائية.

كما أمرت، حسب ذات المصدر، بالتكفل بإيواء 25 عائلة فقدت منازلها بمراكز الهلال الأحمر ، ووضع مقرين تابعين للهيئة تحت تصرف مصالح ولاية تيبازة لايواء المنكوبين.

كما وضعت مقررها بتيبازة الذي يمكن ايواء 12 عائلة تحت تصرف السلطات الولائية ، و أكد حملاوي ان الهلال الاحمر وضع كل اإمكانياته بالولاية تحت تصرف السلطات الولائية للتكفل بالمتضررين و ساهم في التكفل ببعض العائلات و تقديم الرعاية الصحية و كل المستلزمات ،كما قدم مساعدات للعائلات المتضررة تتمثل في الاغطية و الافرشة ومواد غذائية وكراسي متحركة للاشخاص المعوقين الذين فقدوا كراسيهم نتيجة الفيضانات التي شهدتها العديد من المناطق .

من جهتها ،دعت السلطات الولائية المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر عقب الإعل ان عن نشرية للأحوال الجوية تشيى بسقوط امطار غزيرة ابتداءا من هذا اليوم الموافق لـ 28 ماي 2023 على الساعة الثانية (14:00) مساءا إلى غاية الساعة السادسة ( 06:00) صباحا من يوم الغد الموافق لـ 29 ماي 2023.