L'USMA s'approche de son premier titre africain

Les poulains du coach Abdelhak Benchikha ont réalisé une précieuse victoire dans le match aller de la coupe de la CAF à Dar Esselam face au club tanzanien "Lions Africains", ce qui leur donne la chance de réaliser le premier titre africain dans l'histoire du club.

L'USMA a inscrit son premier but de la rencontre par Aymen Mahious en première mi-temps. La performance des fils de Soustara a reculé un petit peu en deuxième mi-temps et le club adverse a pu égaliser le score à la 81° par un but qui aurait pu être fatal pour l'USMA, avant qu'Islam Mrili n'inscrive le deuxième but pour son équipe et préparer le chemin vers le titre africain.

Rappelons que le match retour aura lieu le 3 juin prochain au stade 5 juillet à Alger.