Le président sortant Recep Tayyip Erdogan s'achemine vers une nouvelle victoire à la tête de la Turquie dimanche, au soir du second tour de la présidentielle qui confirme une volonté de stabilité de la part de la population.

Après plus de 97 % des votes dépouillés, le chef de l'État est donné en tête à la fois par l'agence officielle Anadolu et par l'agence Anka, proche de l'opposition.

Le taux de participation reste élevé, à plus de 85 %.