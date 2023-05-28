رياح قوية تجتاح 13 ولاية

يرتقب هبوب رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال مما سيؤدي إلى تقليص الرؤية بعدة ولايات جنوبية من الوطن اعتبارا من مساء اليوم الأحد، حسبما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي" جنوب النعامة، البيض، بشار، الأغواط، جنوب الجلفة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، توقرت، الوادي، غرداية، المنيعة، وورقلة، وتمتد صلاحيتها ابتداء من الساعة الثامنة من ليلة اليوم إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الغد.

ويتوقع أن تبلغ سرعة الرياح التي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية ما بين 60 إلى 70 كلم/ساعة، وتصل أحيانا إلى 80 كلم/ساعة.