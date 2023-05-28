تخصيص 10 مليار دج لتعويض المتضررين بشكل فوري

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بتخصيص 10 مليار دج، أي ما

يعادل 1000 مليار سنتيم فورا من صندوق الكوارث الطبيعية لتعويض المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة ضمن حزمة من القرارات المهمة في هذا الشأن.

وأكد الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة أن تنتهي عملية التعويض في نهاية الأسبوع الجاري.

كما أمر في نفس السياق بإعادة إسكان كل من فقد بيته بالكامل وذلك خلال 48 ساعة من صدور بيان اجتماع مجلس الوزراء, إلى جانب إعادة ترميم الطرقات والمنشآت المتضررة فورا, مع تخصيص حافلات لنقل المتمدرسين في المناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها بسهولة.

وعلاوة على ذلك، أمر رئيس الجمهورية بصرف منحة للصيادين الذين تضرروا من التقلبات الجوية إلى غاية تهيئة الموانئ المتضررة وكذا التكفل, على عاتق الدولة, بعملية التعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب الصيد.

من جهة أخرى, أمر الرئيس تبون كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية

والتهيئة العمرانية و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بنقل تعازيه إلى عائلات المتوفين جراء التقلبات الجوية الأخيرة.