Conseil des Ministres: Les importantes décisions

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, ce dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à la présentation d’exposés sur le suivi des conséquences des récentes intempéries et aux mesures prises à cet effet, ainsi qu’à des projets de loi concernant les secteurs de la Justice et des Finances, lit-on, dans un communiqué de la Présidence de la République.

Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs directives suite aux dernières perturbations climatiques, ayant causé des inondations dans de nombreuses wilayas du pays.

Il a, dans ce cadre, ordonné d’allouer une enveloppe financière de 1 000 milliards de centimes pour compenser les citoyens fortement touchés par les dernières perturbations météorologiques.

Il a, notamment, ordonné l’indemnisation des pêcheurs ayant perdu des bateaux de pêche et le versement d’une subvention aux pêcheurs qui ont été affectés par les dernières inondations.

Le président de la République a, également ordonné que les indemnisations au profit des personnes affectées par ces inondations soient faites à la fin de cette semaine.

Le Président Tebboune a enfin ordonné le relogement de ceux qui ont perdu leur logement dans les 48 heures suivant la publication du communiqué de ce Conseil des ministres.