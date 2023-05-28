أسفر اجتماع مجلس الوزراء ، الأحد عن قرارا يتعلق إدراج الصحافة الإلكترونية في صفقات الإشهار العمومي.

وجاء في بيان الاجتماع أنه سيجري " إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة، كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به".

هذا القرار يأتي ضمن بند تحت مسمى مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية.

وحسب البيان، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهمية التكوين في هذا المجال (الصفقات العمومية) ، مبرزا ضرورة الإعداد لدراسات دقيقة لمختلف المشاريع، بمعايير علمية.