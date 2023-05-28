وفاة نجل موريس أودان

رحل ، اليوم الأحد، بيير اودان عن عمر يناهز 66 سنة قضاها رفقة والدته وجزيت اودان في النضال من أجل البحث عن حقيقة اغتيال و تعذيب المناضل الراحل موريس أودان بعد اختطافه من طرف عناصر المظليين في معركة الجزائر في 11 جوان 1957.

وانتهت المعركة بتقديم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتذار رسمي لجوزيت اودان في منزلها سنة 2018 .

وتحصل بيير أودان على الجنسية الجزائرية و جواز السفر الأخضر 25 أكتوبر 2020 بمقتضى مرسوم رئاسي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقام الراحل رفقة أعضاء جمعية أصدقاء موريس و جوزيت اودان بجولة في الجزائر، و التقى بالطلبة الجامعيين في إطار تخصصه في الرياضيات.