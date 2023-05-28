الطارف : قتيلان في انهيار رملي

أفادت مصالح الحماية المدنية بولاية الطارف عن تدخل مصالحها صبيحة أمس في حادث إنهيار منحدر جبلي رملي بمنطقة دراوش الصناعية الساحلية في بلدية بريحان.

وقد خلف هذا الحادث قتيلين بعين المكان، الأول من بلدية بن مهيدي 40 سنة، والثاني من بلدية شبيطة مختار 60 سنة، إضافة إلى جريحين 50 و32 سنة ، أحدهم من بلدية شبيطة مختار، والثاني من بلدية البوني بولاية عنابة.

وفي انتظار ما يكشف عليه التحقيق الأمني عن أسباب تواجد الضحايا بهذه المنطقة الصناعية التي تشتمل على محطة توليد الكهرباء، ومشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر، ومحطة ثالثة لأنبوب الغاز قبل مرحلة عبوره البحر الى ايطاليا.

وتعيب الكثير من الأطراف المحلية الخبيرة بخصوص الشأن الأمني ، حيث أن المنطقة وبحكم أهميتها الصناعية يفترض أن تكون محمية أمنيا وخارج الأروقة الساحلية المتاحة للغرباء .