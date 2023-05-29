ارتفاع الإسلاموفوبيا في نيوجيرسي بمعدل 50%

أظهر تقرير جديد أنَّ هناك زيادة بنسبة 46% في الحوادث المعادية للمسلمين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، تنوّعت بين شكاوى تتعلق بالتوظيف، وبالمدارس التي تضمنت التنمر وسوء المعاملة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بقانون الهجرة والمساعدة المالية، بحسب موقع “ميدل آست آي” البريطاني، الخميس الماضي.



ووفقا للفصل المُخصَّص لولاية نيوجيرسي في تقرير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الجديد، تلقت منظمة الحقوق المدنية 152 شكوى العام الماضي، في حين وصل عدد الشكاوى في عام 2021 إلى 104 شكاوى.



وذكر التقرير الذي جاء بعنوان “ما وراء المحاكم” وتألّف من 52 صفحة، أن الأرقام لا تأخذ في الحسبان كل حادثة من حوادث الإسلاموفوبيا والتحيّز ضد المسلمين في نيوجيرسي، بل تعكس عيّنة من بيانات مأخوذة من تقارير من أعضاء المجتمع واتجاهات أكثر عمومية. وجاء في التقرير: “في حين أنه من الصحيح أن الأحداث المأساوية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، سلّطت الضوء على المسلمين بين عشية وضحاها، لكن الخطاب الهيكلي المعادي للمسلمين والتعصب الأعمى والعنف الناتج عنه قد سبق أحداث 11 سبتمبر”.



وكان أحد الأهداف الرئيسة للتقرير هو تصحيح حملات “التضليل الخطير” والسرد؛ “في ظل الخطاب المنفجر المعادي للمسلمين الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع التعصب والعنف ضد المسلمين، ويفسح المجال للتشريعات المناهضة للمسلمين”.



