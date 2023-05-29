أمطار ورياح على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة في بعض الأحيان بزخات رعدية وهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال في عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في ثلاث نشرات خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطار غزيرة ستستمر في التساقط طوال اليوم وإلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، باتنة وخنشلة.

على أن تبلغ كميتها بين 20 و40 ملم. كما ستنتقل هذه الأمطار بداية من منتصف ليلة اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء إلى ولايات سكيكدة وعنابة والطارف، وتقدر كميتها بين 20 و40 ملم.

من جهة أخرى حذرت ذات المصالح في نشرية خاصة إلى استمرار هبوب رياح قوية شمالية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة ومثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال، على ولايات النعامة، البيض، بشار، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، تڤرت، غرداية، المنيعة وورڤلة.