ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، بعد توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الديون في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يحمي الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك للنفط عالميًا، من التعثر.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت القياسي بنسبة تقترب من 1بالمائة، فإن التوقعات والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة مجددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حدّت من المكاسب، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت، خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 26 ماي الجاري، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الشهر، رغم تسجيلها ارتفاعًا بنسبة 1 بالمائة في نهايته.

بحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر جويلية المقبل بنحو 0.9 بالمائة، أي بمقدار 66 سنتًا إلى 77.61 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنحو 1 بالمائة، بمقدار 75 سنتًا، ليسجل نحو 73.42 دولارًا للبرميل.

ويأتي الارتفاع رغم التوقعات بأن تهدأ حركة تجارة النفط، اليوم الإثنين، بسبب العطلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أنه جاء مدعومًا باتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يوم السبت، المبدئي بشأن تعليق سقف الدين.

وكان المسؤولون الكبار في الولايات المتحدة قد توصّلوا إلى اتفاق حول تعليق سقف الديون الأمريكية، البالغة نحو 31.4 تريليون دولار، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق الحكومي خلال العامين المقبلين، وهو الاتفاق الذي سيصوّت عليه أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري.