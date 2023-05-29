آخر مستجدات انضمام بن سبعيني إلى دورتموند

كشف اليوم الإثنين، الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو والمختص في انتقالات اللاعبين بمختلف الدوريات الأوروبية، عن آخر مستجدات التحاق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى نادي دورتموند الألماني.

ونشر المصدر ذاته، تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر وكتب:" وقع رامي بن سبعيني على الوثائق وأكمل الفحوصات وأخيرًا أصبح لاعبًا جديدًا في بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال مجانية من بوروسيا منشغلادباخ".

وأضاف رومانو:" تمت الصفقة وسيتم الإعلان عنها قريبا بشكل رسمي".

يذكر أن لاعب " الخضر"، سيعوّض اللاعب رفايال غوريرو الذي غادر الفريق بعد عدة مواسم قضاها مع أصحاب اللونين الأصفر والأسود.