بن شيخة: لم نتوّج بعد وأعي ما أقول

تحدث مدرب اتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة، عن الفوز الثمين الذي عاد به أبناء سوسطارة من العاصمة التنزانية دار السلام، أمام فريق يانغ أفريكانز بهدفين لواحد وذلك لحساب لقاء ذهاب نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: " سعيد بهذه النتيجة الإيجابية لنا وللمشجعين ولكل الجزائر، لقد أدينا شوطا أول مرجعي وذو مستوى عالي خاصة في الجانب التكتيكي".

وأضاف:" الشوط الثاني كان صعبا للغاية، أمام فريق قوي لكننا عرفنا كيف نسيّر تفوقنا بهدف وتعادلنا، حيث حافظنا على تركيزنا".

وأردف بن شيخة:" تمركز اللاعبين وتواصلهم فيما بينهم كان جيدا ولم نترك مساحات للمنافس".

كما حذر المدرب من ااسقوط في فخ الغرور قبل مباراة العودة وقال:" لم نتوّج بعد وأعي ما أقول يونغ لن يخسر شيئا والمباراة ستتغيّر".

وختم:" يجب أن نبقى مركزين ولم نقم سوى بخطوة صغيرة". يذكر أن هدفا الاتحاد سجلهما كل من أيمن محيوص وإسلام مريلي.