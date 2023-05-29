الوزير الأول: إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات قبل نهاية السنة

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات.

و جرت مراسم الافتتاح بحضور وزير المالية لعزيز فايد، و وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، وعدد من مدراء شركات التأمين واعادة التأمين وكذا ممثلين عن هيئات الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي المعتمدة بالجزائر.

وأكد الوزير الأول، في كلمة له، أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات سمحت بفتح سوق التأمينات ولم تدخر أي جهد لبعث المبادرات لتوطيد العمل الإفريقي خاصة الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الوزير الأول، أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.

كما أكد الوزير الأول أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.