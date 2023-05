Intempéries: Merad à Tipaza pour constater les dégats

Le ministre de l’Intérieur et de la Communautés, Brahim Merad, se rendra accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Kaoutar Krikou, dans la wilaya de Tipaza pour identifier les zones touchées par les récentes intempéries et le processus d’indemnisation et de relogement des personnes touchées, sur ordre du président Tebboune et en application des décisions du conseil des ministres qui s’est tenu hier.