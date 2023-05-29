وزارة التربية تطمئن المقبلين على امتحانات "الباك" و"البيام "

أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران، على حد السواء بأن الأسئلة الخاصة بامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون من الدروس المقررة والتي تم تحصيلها خلال الموسم الدراسي 2022-2023.

وقال بن زمران في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين "إن المؤسسات التربوية شهدت استقرارا ملحوظا هذا الموسم قياسا بالمواسم الماضية مما سمح من التنفيذ الجيد للبرامج التعليمية المسطرة وهذا بفعل تضافر جهود أبناء المنظومة التربوية من أساتذة ومدراء وأولياء التلاميذ وكذا التنظيمات النقابية."

واستبعد ذات المسئول حدوث أي تسريب لأسئلة الامتحانات بالنظر إلى التدابير المتخذة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قائلا " يجب على التلاميذ والأولياء التركيز على المراجعة في كنف الهدوء وعدم إيلاء أي أهمية للشائعات التي قد تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواضيع الامتحانات "،

وأضاف بن زمران مطمئنا، "الطاقم المكلف بإعداد وتحضير أسئلة مواضيع الامتحانات يوجد منذ فترة في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي وبالتأكيد سننجح هذه السنة أيضا في كسب هذا الرهان مثلما فعلنا ذلك الموسم الماضي." .

كما كشف المفتش العام بوزارة التربية عن أن تعداد المترشحين لشهادة البكالوري لهذه السنة بلغ هذه السنة 790 ألف مترشحا بينهم أكثر من 520 ألف متمدرس وأكثر من 269 ألف من الأحرار.

وقال إن نسبة الإناث تشكل النسبة الأكبر في أعداد المترشحين هذه السنة بأكثر من 58 بالمائة فيما تجاوزت نسبة الذكور الـ 41 بالمائة.

وبخصوص تعداد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط، أعلن بن زمران أن عدد المسجلين تجاوز الـ 800 ألف مترشحا بينهم سبع مائة وثمانية وثمانون ألف متمدرس. وأوضح قائلا: "الإناث يمثلن الفئة الأكبر بنسبة تفوق الـ 52 بالمائة من تعداد المترشحين في حين يشكل الذكور النسبة الأقل بأكثر من 47 بالمائة."