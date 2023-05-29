الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار تشييد تمثال للأمير عبد القادر

أشرف، اليوم الإثنين، الفريق أول السعيد شنقريحة رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية على تدشين المقر الجديد لأركان الناحية ويعاين عن كثب مرافقه المنشآتية التي تحوز على جميع الوسائل والإمكانيات

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته التوجيهية أن ما يتسم به الجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية من جدية وفعالية كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمانة الشهداء وحماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحدته الترابية والشعبية.

كما أكد الفريق أول شنقريحة تقديره الشديد لأداء إطارات ومستخدمي قواتنا المسلحة نظير ما يحققونه من نتائج باهرة، سواء في مجال استيعاب وإتقان تطبيق برامج التحضير القتالي أو في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب.

كما أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بقرار رئيس الجمهورية، بتخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ البطل الفذ الأمير عبد القادر، كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم وكرجل كرس حياته لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية.