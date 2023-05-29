صافرة غابونية لمواجهة أوغندا- الجزائر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المعني بإدارة مواجهة أوغندا ضد الجزائر التي تدخل لحساب الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والمقررة يوم الـ 18 من جوان المقبل بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية.

وأكد اليوم الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بأن الغابوني بيير غيسلان أوتشو سيدير المباراة بمساعدة كل من الأنغولي جيرسون إميليانو دوس سانتوس وبوريس مارليس ديتسوغا من الغابون، فيما سيكون الحكم الرابع تانجواي باتريس مبيامي من الغابون.

يذكر أن الحكم أوتشو قد أدار نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بين الجزائر والسنغال بملعب نيسلون مانديلا ببراقي، كما أشرف على إدارة لقاء اتحاد الجزائر ضد ميموزا الإيفواري ضمن منافسة كأس الكاف.