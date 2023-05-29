البيض: تفكيك شبكة إجرامية وحجز مخدرات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيـــض، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية، تتكون من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 29 سنة ، مع حجز ما يفوق 480 كبسولة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع .

وتعــود حيثيات القضية، إثــر استغلال معلومات مؤكدة من قبل عناصر فرقة مكافحة المخدرات، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، ليتم تحديد هويته و الترصد لتحركاته، أين تم توقيفه على متن سيارة سياحية رفقة ثلاثة أشخاص بالمخرج الجنوبي لمدينة البيض ، بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 181 كبسولة من المؤثرات العقلية مزدوجة الإمضاء، سلاح أبيض محظور، مبلغ مالي من عائدات الترويـج ، فيما تــم ضبط قطعة من المخدرات يقدر وزنها بــ: 0,9 غرام لدى أحد المشتبه فيهم ، ليتــم تحويلهم إلى مقر الفرقة و فتح تحقيــق .

وفي سيـاق القضية، تـم استصدار 04 أذونات بتفتيش مساكن المشتبه فيه الرئيسي أين كانت نتائجها إيجابية أسفرت عن حجز 188 قرص من المؤثرات العقلية، كما تـم توقيف الممون الرئيسي في عملية الترويج وضبط

118 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة

البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضد المشتبه فيهما الرئيسيـيـن 03 سنوات حبس نافذة مع الإيداع و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم أما المشتبه فيه الثالث فشهرين حبس غير نافذة ، فيما استفاد إثنيـن من المشتبه فيهم من البراءة .