تلمسان: توقيف متورط في السرقة

تمكنت عناصر أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه متورط في قضية السرقة بالنشل في الطريق العمومي.

تمت القضية على إثر شكوى تقدم بها سبعة ضحايا مفادها تعرضهن للسرقة بالنشل في الطريق العمومي طالت الحقائب اليدوية والهواتف النقالة من طرف شخص مشتبه فيه على متن دراجة نارية.

العمل الميداني لعناصر الشرطة وتكثيف الأبحاث والتحريات أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على متن دراجة نارية البالغ من العمر 26 سنة، مع استرجاع المسروقات حقائب يدوية، هواتف نقالة محل سرقة .

بعد استيفاء إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية " السرقة بالنشل في الطريق العمومي " قدم المشتبه فيه بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.