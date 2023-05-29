غليزان: حجز أزيد من قنطارين من اللحوم الفاسدة

قامت مصالح أمن دائرة جديوية بأمن ولاية غليزان بحجز 263كلغ من اللحوم البيضاء تنعدم لشروط الحفظ والصحة والنظافة حيث كانت موجهة للاستهلاك. وذلك على إثر دوريات قامت بها ذات المصالح بالمدخل الغربي لمدينة جديوية أسفرت عن توقيف مركبة، وأثناء إخضاعها للمراقبة الإدارية وتفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والمقدر وزنها ب 263، كلغ، موزعة على 153 كلغ ديك رومي و9.8 كلغ من أحشاء الدجاج و39.7 كلغ سكالوب الديك الرومي و60.8 كلغ من بقايا الدجاج، كانت موجه للاستهلاك إلى أصحاب محلات بيع اللحوم.

وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين ليتم إتلافها.وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف.