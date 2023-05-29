أعراب: رفضنا مقترح اللعب ببراقي ولهذا اخترنا 5 جويلية

قال اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر، سيد أحمد أعراب بأن الفريق رفض لعب مواجهة العودة لنهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام يانغ أفريكانز التنزاني بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وأكد المتحدث ذاته في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين الدولي عند وصول بعثة النادي:" الاتحاد الإفريقي اقترح علينا اللعب ببراقي لكننا رفضنا وتم أخذ ذلك بعين الاعتبار، ذلك وسنلعب على أرضية ميدان الخامس جويلية، لأنه ملعبنا ونعرف معالمه جيدا".

وأضاف المتحدث ذاته: " لقد فكرنا كذلك في تنقل المشجعين إلى ملعب براقي بسياراتهم الخاصة، لأن هناك مشكل التوقف والحظائر، لهذا اخترنا الملعب".

كما عرّج أعراب على التنظيم الخاص الذي يسبق موعد اللقاء المبرمج يوم الثالث جوان بداية من الساعة الثامنة ليلا، وأوضح أن إدارة الفريق عقدت اجتماعا مع " الكاف" قبل المغادرة إلى تنزانيا وستتكفل الهيئة ذاتها بالإجراءات التنظيمية بما فيها المنصة الشرفية والدعوات الخاصة بالضيوف، أما التذاكر الخاصة بالجماهير التي ستتنقل بأعداد غفيرة فستباع الموقع الإلكتروني " تذكرتي".