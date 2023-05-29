سيدي بلعباس: حجز مهلوسات وكيلوغرام من الكيف المعالج

أحكم أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس مؤخرا قبضتهم على1 كغ من الكيف المعالج إضافة إلى 128 قرصا مهلوسا بعاصمة الولاية من خلال عمليتين منفصلتين مكنتا أيضا من توقيف مروجين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ومبالغ مالية اعتبرت من عائدات ترويج السموم.

حدث هذا في أعقاب استغلال رجال الشرطة لمعلومات كانت قد أفادت بضبط شابين وهما بصدد النشاط في مجال بيع المؤثرات العقلية وترويج المخدرات، ما عجل بوضع خطة محكمة أفضت إلى ضبط كيلوغرام من الكيف المعالج بحوزة المشتبه فيه الأول ، فيما عثر لدى الشاب الثاني على ما يعادل ال 128 قرصا مهلوسا من نوع "ايكستازي" إضافة إلى قيمة مالية إجمالية مقدرة ب 30 ألف دينار اعتبرت من عائدات ترويج السموم.

يذكر أن الشابان الموقوفان قدما أمام النيابة المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.