Saïd Chanegriha salue la décision d'ériger une statue à l'effigie de l'Emir Abdelkader

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé lundi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2ème Région militaire à Oran, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le Général d'Armée a procédé, en présence du Commandant de la 2ème RM, à l'inauguration du nouveau siège de l'État-major de la Région, et "s'est enquis de près de ses annexes et infrastructures qui sont dotées de tous les moyens et ressources, susceptibles de permettre aux cadres et personnels d'accomplir parfaitement leurs missions vitales".

"La rigueur et l'efficacité sont les qualités dominantes ayant caractérisé les actions de l'ANP, ces dernières années, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", a indiqué le Général d'Armée.

Il a, ensuite prononcé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a salué la décision du Président de la République d'allouer une enveloppe budgétaire pour ériger une statue qui immortalise la mémoire et l'histoire de l'Emir Abdelkader, en tant que symbole de la Résistance populaire algérienne contre les forces de la colonisation et la tyrannie, lit-on dans ce communiqué.