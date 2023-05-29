المجاهد والملاكم قوديح الهواري في ذمة الله

توفي المجاهد والملاكم السابق قوديح الهواري عن عمر ناهز 94 عاما، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية وهران.

وولد الفقيد سنة 1929 بحي "المدينة الجديدة" بمدينة وهران وانخرط في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1956 وشارك في عدة مهام مناهضة للمستعمر الفرنسي الذي ألقى عليه القبض وحكم عليه بالإعدام حيث بقي في السجن إلى غاية الإستقلال.

وتقدمت رابطة الملاكمة لولاية وهران بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد الذي مثل رياضة الملاكمة الجزائرية في عدة منافسات دولية ونال عدة ألقاب دولية.

وينتظر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى الأربعاء المقبل بمقبرة عين البيضاء بوهران، وفق مديرية المجاهين وذوي الحقوق.