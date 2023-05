Une troisième cargaison d'aides pour les sinistrés de Tipaza

La présidente du croissant rouge algérien Hamlaoui Ibtissem a supervisé, ce lundi l'opération de transport de la troisième cargaison d'aides, destinées aux sinistrés des dernières inondations qui ont frappé la wilaya de Tipaza.

La responsable a affirmé, dans ce cadre, la capacité totale et entière des magasins du stockage du croissant rouge algérien à subvenir à toute urgence.

Les aides du croissant rouge algériens sont sous forme de matelas, de couvertures et couches pour adultes et bébés... etc.