غليزان: تسمم 238 شخص ببلدية المرجة سيدي عابد

حالة استنفار قصوى شهدتها بلدية المرجة سيدي عابد بغليزان، اليوم، إثر تسمم 238 شخص بعد شربهم ماء حنفيات ديارهم، والعدد لا يزال في الارتفاع.

وقد كشفت مصادر "الخبر" أن 27 شخصا أحسوا بآلام حادة على مستوى البطن بعد تناولهم ماء الحنفية، فقصدوا مستشفى أحمد فرانسيس بوادي أرهيو، ليليهم 165 شخص آخر شعروا بنفس الأعراض إلى جانب التقيؤ وحالات الإغماءات سيما عند المرضى وكبار السن، واتجهوا صوب قاعة العلاج المتواجدة ببلدياتهم، ثم 469 شخصا آخر توجهوا إلى قاعة علاج حي الشارة بوادي ارهيو، حيث بينت مصادرنا أن هذا الرقم أولي، ولا يزال البعض من سكان بلدية المرجة سيدي عابد يقصدون المصحات للكشف عن أحوالهم بخاصة الذين أحسوا بأعراض الوجع والغثيان.

من جهتها مصالح البلدية قد أخذت عينة من ماء بئر الغرايب المزود لسكان الجهة، وحولته إلى مخبر التحاليل.