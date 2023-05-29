وفاق سطيف .. جديد عملية نقل الملكية (فيديو)

عقد المدير العام لمجمع "سونلغاز"، مراد لعجال، اليوم الإثنين، ندوة صحفية بمقر ولاية سطيف بحضور السلطات المحلية، أعلن فيها عن جديد نقل ملكية نادي وفاق سطيف.

وصرح لعجال للقناة الرسمية للنادي في "الفايسبوك":" أخبار سارة في الأيام القليلة القادمة لأنصار وفاق سطيف بما أني المناصر رقم واحد للنادي، سوف يتم تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال، مبروك لوفاق سطيف، مبروك لسكان الجزائر، مزيد من الألقاب إن شاء الله في المستقبل، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية هذا الأربعاء لأن وفاق سطيف عودنا على البقاء في البوديوم".

ومن المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي على عملية شراء أغلبية أسهم الشركة الرياضية لنادي وفاق سطيف من طرف مجمع "سونلغاز" في شهر جوان القادم، ليدخل بذلك أحد أعرق النوادي الجزائرية في عهد جديد تحت ملكية شركة وطنية من أجل العودة إلى التتويجات المحلية والقارية.

تصريح المدير العام لمجمع "سونلغاز" محمد لعجال:

تصـريح والي سطيف محمد الأمين درامشي:

تصريح رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار: