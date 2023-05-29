قالمة: وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لعائلة الطفلة بوحولة هبة

وصل، مساء اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى مطار رابح بيطاط بعنابة، ثم توجه إلى ولاية قالمة في زيارة تفقدية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح بيان وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، "وصل إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى مطار رابح بطاط بعنابة متوجها نحو ولاية قالمة في إطار زيارته التفقدية إثر التقلبات الجوية الأخيرة".

وفي أول محطة له بولاية قالمة، توجه وزير الداخلية رفقة وزيرة التضامن إلى بيت الطفلة بوحولة هبة التي توفيت إثر التقلبات الجوية الأخيرة ببلدية بوحشانة، حيث قدم تعازي رئيس الجمهورية لوالدي المرحومة.