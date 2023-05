Fin de fonctions de quelques recteurs d'université

Des recteurs d'universités ont été démis de leurs fonctions, en vertu de décrets présidentiels, lit-on dans le dernier numéro du journal officiel.

Selon la même source, il s'agit notamment de Belabbès Yakoubi, recteur de l'université de Mostaganem, de Mustapha Belhakem, recteur de l'université Oran 1 et d'Ismail Blaska, recteur de l'université d'Oran 2.

D'autres recteur ont également été démis de leurs fonctions, notamment, le recteur de l'université d'Oran des Sciences et de la Technologie Samir Ben Tata, en sa qualité de recteur de l'université de Mascara et Lakhdar Grine en sa qualité de recteur de l'université de Chlef.

En vertu du même décret, il a été mis fin aux fonctions d'Abdelmalek Amine, recteur de l'école nationale polytechnique d'Oran.